Giro político do dia 26 de abril de 2019

Professores demitidos na Unioeste

Após processo administrativo, dois professores da Unioeste foram demitidos: Guido José Schlickmann e Valmor Reckziegel. Pelo que consta em decretos assinados pelo governador Ratinho Júnior, pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo secretário de Estado da Ciência, Aldo Nelson Bona, os professores abandonaram o cargo. Reckziegel aparece no Portal Transparência com vínculo desde 2014. Os casos foram analisados pelo COU (Conselho Universitário) com direito a oitivas e direito de ampla defesa dos denunciados por faltarem às atividades. A última remuneração bruta paga em março deste ano foi de R$ 13 mil. Schlickmann tem vínculo desde 2002 e recebeu mês passado R$ 2.687,55.

Bueno de volta

O Tribunal de Justiça inocentou Edgar Bueno em ação proposta pelo Ministério Público aberta em 2016 com condenação por supostamente desrespeitar a determinação de preencher 50% dos cargos comissionados por efetivos. Uma pendência a menos em seus direitos políticos.

Eleições só em 2022

O presidente Alécio Espínola (PSC) publicou em rede social uma medida que poderá prorrogar o mandato dele e do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) – a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) propõe que novas eleições para prefeito e vereadores sejam realizadas apenas em 2022, assim, todos os cargos seriam definidos em apenas um processo. A PEC 49/2019 é de autoria do deputado federal catarinense Peninha (MDB). Internautas não fizeram comentários muito favoráveis na publicação.

Senador

O senador Flávio Arns cumpre agenda hoje no oeste do Paraná. Ele participa às 8h30 de encontro com políticos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima Cancelli; às 9h estará na Apae e, às 10h30, estará na Associação Comercial para fazer um balanço das ações desempenhadas no Senado. Arns virá também participa à noite do jantar dos 48 anos da Apae.

Paradeira

Dois anos depois e a tal Fundação de Cultura e Esporte tem rendido aquém das metas iniciais. Embora tenha elevado o gasto com a equipe, os trabalhos não têm mostrado resultado. A situação no setor faz com que a Comissão Permanente da Câmara se mexa também. Os vereadores requisitaram ao secretário Ricardo Bulgarelli informações sobre festivais e eventos.

Trator de batom

A vereadora Nadir Lovera tem incomodado. Requereu à prefeitura informações sobre a situação dos pacientes nas UPAs e agora pediu ao secretário Adelino Ribeiro informações sobre a frota de veículos e de maquinários pesados da Secretaria de Obras.