Giro político do dia 25 de setembro de 2019

Fugindo do mesmo erro

Diante do novo empréstimo do Fonplata, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) pretende fugir da variação cambial e não ter surpresas indesejadas, com taxa pré-estabelecida. O juro será de 3% ao ano. Além disso, a prefeitura poderá utilizar todo o recurso emprestado (US$ 32 milhões) e só depois usar a contrapartida (US$ 8 milhões). No caso do PDI, foram 50% a 50%.

Ala emprestada

Se depender de Paranhos, a Ala de Queimados do Hospital Universitário terá de entrar em funcionamento nem que seja para desafogar as necessidades do Município. Os esforços do prefeito são para que a estrutura abrigue atendimentos a quem está à espera de leitos hospitalares. “Vai demorar a funcionar a Ala de Queimados, e a estrutura pode ser usada o mais rápido possível”.

Missão à vista

O presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), Edson Vasconcelos, está com mais uma missão dada pelo chefe do Executivo municipal: terá que elaborar as apresentações públicas para convencimento da população – dos vereadores também – de que o empréstimo internacional é fundamental. Uma Escola de Governo será feita para explanar aos moradores como será aplicado o investimento.

Crédito ou débito?

Na reta final do Refic, a prefeitura conseguiu concluir o certame para contratar operadora de crédito para oferecer aos contribuintes inadimplentes a opção de pagamento com cartões de crédito e débito no Paço – alternativa para quitação de dívidas relacionadas a tributos municipais. E atenção: o prazo para pôr as contas em dia termina nesta sexta-feira (27).

Orçamento 2020

Embora ainda não esteja totalmente pronta, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020 já tem uma prévia de valores: estima-se que tenha aumento de 3% a 5% sobre o que foi estabelecido neste ano – R$ 1,349 bilhão -, ou seja, aumento de R$ 60 milhões, para arredondar em R$ 1,4 bilhão.

Adicional

O vereador Roberto Parra (MDB) sugere que o Município conceda adicional de risco à vida aos integrantes de carreira da Guarda Municipal. Ele pede que o Executivo municipal elabore um anteprojeto de lei que vise à implantação. Na indicação, Parra cita como exemplo a cidade de Aparecida de Goiânia (Goiás), onde houve aprovação de aumento de 70% no salário-base.

Prestação de contas

Os gastos da prefeitura e a arrecadação no quadrimestre passado serão apresentados na próxima segunda-feira, às 14h30, na Câmara de Vereadores de Cascavel. O secretário de Finanças, Renato Segalla, será o porta-voz dos resultados, inclusive a saída do limite prudencial.