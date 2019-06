Giro político do dia 25 de junho de 2019

Mãos na bilhetagem

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) deu o primeiro passo para retomar a bilhetagem eletrônica de Cascavel: encaminhou projeto de lei autorizando o Executivo municipal a regulamentar a concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros. Passa à prefeitura a competência de gerenciamento, controle, fiscalização, emissão de normas e regulamentos, aplicação de penalidades e demais atos pertinentes a concessão do referido serviços público.

Fim do contrato

O contrato com as empresas que administram o serviço encerra em 31 dezembro 2021. A proposta de alteração não prolonga a concessão – a licitação atual já foi prorrogada por dez anos, por isso, está legalmente impedida. “Fizeram alteração na comercialização [na gestão do ex-prefeito, Edgar Bueno]. Com isso, a receita da bilhetagem passou as empresas, que criaram um consórcio – a Vale Sim. Estamos corrigindo isso, voltando ao município a responsabilidade. Assim, teremos controle da receita do que é computado. Queremos corrigir essa distorção”, afirma Paranhos.

Presidente do PDT

O comando do PDT em Cascavel foi repassado oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral ao policial federal, deputado estadual, Márcio Pacheco. A certidão da composição tem Pacheco como presidente, o empresário Sady Bodanese como vice-presidente. As divergências sobre o cargo surgiram devido um dos maiores desafetos de Pacheco que estava na mesma legenda: Edgar Bueno.

Licenças compradas pelo Executivo

O vereador Roberto Parra (MDB) dialogava há semanas com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) sobre o pagamento de horas extras existentes no banco em forma de indenização e licenças prêmios aos servidores da Saúde. Hoje haverá um ato público com o secretário, Thiago Stefanello, às 10h, no auditório da Secretaria de Saúde, autorizando os depósitos – somados eles representam R$ 1 milhão. Única questão é saber de onde virá o dinheiro – visto a situação financeira da prefeitura.

Pânico aos agricultores

Partiu do deputado estadual eleito por Cascavel, coronel Washington Lee Abe (PSL), a proposta de garantir o direito ao “Botão do Pânico” aos agricultores paranaenses. O equipamento já tem validade no Paraná as mulheres vítimas de violência – há quatro anos – e aos idosos desde este ano. Agora, a proposta é que os agricultores em risco eminente também possam usar um aplicativo para solicitar presença da polícia em caso de emergência.

Revirando as leis

Corajosa a atitude do vereador Mauro Seibert (PP) de revirar as leis municipais vem dando trabalho para a equipe designada. Mais de 700 textos defasados foram analisados um a um e agora quem assume a missão será o procurador Jurídico da Prefeitura, Luciano Braga Côrtes. A Comissão Especial de Revisão das Leis apontou as leis inconstitucionais por meio de Adins (Ações Diretas por Inconstitucionalidade) pelo Tribunal de Justiça e pediu que o procurador se manifeste sobre o que é considerado inútil – que perdeu eficácia ao longo do tempo. Vai dar trabalho para a equipe do Paço!