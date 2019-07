Giro político do dia 25 de julho de 2019

Cadê o brinde, vereador?

A audiência nas redes sociais do vereador Valdecir Alcântara (PSC) sempre bomba nas suas transmissões ao vivo sobre a prestação de contas do mandato. Para aumentar a visibilidade, o parlamentar costuma sortear brindes doados por empresas. Deu o que falar a cobrança de uma internauta: ela ganhou um kit balanceamento no sorteio do parlamentar. Ninguém sabe como, mas a mensagem gravada por ela cobrando o suposto brinde foi parar nos grupos de WhatsApp e as críticas também bombaram. Alcântara entregou ontem o brinde e aproveitou a discussão para convidar os cascavelenses a acompanharem o programa todo domingo, às 20h, no Facebook.

Flerte de siglas

Com Márcio Pacheco no comando do PDT e pré-candidato a prefeito de Cascavel, o ex-prefeito Edgar Bueno está de saída. Aos 70 anos, após três mandatos no Executivo municipal e dois como deputado estadual, ele ensaia novo pleito. Para isso, escolhe nova legenda partidária. Diz que “namora” com quatro partidos mas com “prudência”.

Elegível

Mesmo com contas reprovadas pela Câmara, Bueno conseguiu reverter temporariamente a situação. Ele questionou um dos julgamentos do Legislativo municipal e teve causa ganha na Justiça. A outra ainda está em discussão, mas, mesmo assim, não implica em inexigibilidade. Contudo, ainda não está descartada a disputa de André Bueno (PSDB) à Prefeitura de Cascavel. Tudo vai depender de como seguirão as vontades dos eleitores: experiência ou renovação.

E as lâmpadas?

O secretário de Obras Públicas, Adelino Ribeiro (PSC), deixou de lado ontem os buracos e as lâmpadas de Cascavel e foi até Catanduvas ontem prestigiar almoço com idosos do Município. Com direito a discurso no microfone. A visita foi bate e volta, apenas durante o almoço.

Paranhos & empresários

O prefeito Leonaldo Paranhos participa de hoje, às 18h30, da tradicional reunião empresarial da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel). Ele dará detalhes – dentre outros assuntos – da bilhetagem eletrônica, da extinção da Cettrans e da implantação das polêmicas lixeiras subterrâneas.

Tendas culturais

As tendas criticadas pelo ex-prefeito Edgar Bueno são resultado de uma parceria com a Itaipu Binacional. A licitação para instalação dos equipamentos realizada há um ano custou R$ 47.450 por bolha. Ao todo, foram instaladas cinco tendas-bolhas, que tinham como função abrigar ações do Território Cidadão – quando finalizadas, a ideia era que a comunidade passasse a usá-las. A explicação é do José Carlos da Costa, o Cocão, gestor do Território Cidadão, ao vereador Roberto Parra (MDB).