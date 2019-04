Giro político do dia 25 de abril de 2019

Irregularidades sem trégua

A Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo decidiu apurar denúncias sobre construções irregulares em condomínios da cidade. Foram requeridos dados ao IPMC (Instituto de Planejamento de Cascavel) sobre uma obra em específico na zona oeste que interrompeu todos os acessos das vias públicas e não reservou área de utilidade pública. Agora, segundo o presidente da Comissão, Romulo Quintino, o investidor terá duas alternativas: reservar um dos imóveis para futuras obras do Município ou comprar uma nas mesmas condições como compensação.

Condomínios

Após pedido de adiamento, o projeto de lei que restringe a aprovação e implantação de condomínios em Cascavel estabelece regras para novos empreendimentos. O vereador Celso Dal Molin pretende elaborar emenda para que os empreendedores paguem multas pesadas no caso de decidirem construir sobre áreas que possam comprometer rios e nascentes. A proposta voltará para discussão em plenário nas próximas semanas.

Defesa alguma

O vereador Rafael Brugnerotto deixou evidente esta semana que não é defensor da Sanepar. Ele também votou a favor do repúdio ao aumento de 12% da taxa mínima. Tal ligação do vereador com a Companhia foi sugerida no início do ano, quando a Comissão de Constituição e Justiça – onde ele é presidente – deu parecer contrário ao projeto que estipulava o fim da cobrança da taxa mínima de água. Já que o assunto é esse, quem está enfrentando um rojão mesmo é o cascavelense João Vicente Bresolin Araújo, presidente em exercício da Agepar – que autorizou o aumento.

BBB no Paço

Se efetivada a compra, a Prefeitura de Cascavel será um verdadeiro reality show. Por meio de registro de preços, a prefeitura comprou mais 200 câmeras – 150 a um custo de R$ 1.580 cada uma e outras 50 com capacidade de grande alcance no valor de R$ 4.005 cada. O valor empenhado é de R$ 437,2 mil.

Divulgação

Enquanto o Programa Nota 10 Premiada espera a sonhada campanha publicitária para poder começar a funcionar – com incentivo para que o consumidor cobre a nota fiscal -, a Fundetec já teve garantido R$ 102,5 mil para gravações de comerciais, institucionais, cobertura de eventos e fotos. A empresa Ihsan Estevan Morales Farias – Comércio e Serviços assinou contrato com a autarquia.