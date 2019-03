Giro político do dia 20 de março de 2019

Os erros da Brasil

O vereador Jorge Bocasanta (Pros) aponta mais um erro visível com a circulação dos ônibus na Avenida Brasil. Os projetistas deveriam ter previsto um recuo maior para a entrada dos coletivos nas estações de embarque e desembarque e assim não trancariam a passagem dos demais ônibus, que ficam parados à espera de espaço para passarem. Pense bem: um ônibus que segue de um ponto a outro sem paradas com a “missão” de ser ágil precisa ficar parado atrás do outro que faz sucessivas paradas. Mais um remendo para a lista da próxima reforma da obra milionária da Avenida Brasil?

Nada de gaveta

O vereador Celso Dal Molin (PR) se antecipou e alertou que não aceitará que a Política Municipal de Recursos Hídricos – aprovada ontem – fique na gaveta. Tal atitude é comum em meio a tantas leis implantadas. Foram estabelecidos regras e prazos de adequações e agora multas para as irregularidades constatadas. A proposta é garantir a segurança da água em Cascavel. Há pelo menos uns dez anos Cascavel tenta ser a Cidade das Águas.

Negligência?

Por muito tempo a estação de esgoto perto do Lago Municipal chegou a ser anunciada como inoperante, mas os vereadores já tiveram respostas de que o local continua, sim, recebendo detritos de esgoto. A preocupação de vazamento do resíduo no manancial de abastecimento público já foi superada há muito tempo, pois, segundo os próprios parlamentares, a situação deixou de ser hipótese para ser uma frequente realidade. Olavo Santos (PHS) pediu que a Comissão de Meio Ambiente tome providências.

Esgoto

Parece que tem se tornado difícil para os parlamentares cascavelenses saberem da real situação do esgoto na cidade. Dal Molin tem levantado a bandeira e requisitado informações à Sanepar, mas os dados chegam incompletos e a conta-gotas, reclama. O parlamentar espera, por exemplo, dados sobre a estação de esgoto – que já deveria estar desativada no Lago – e sobre qual a abrangência real de esgoto na cidade.

Imprudência

Custou uma vida a falta de sinalização na obra da Rua Ipanema, na zona norte de Cascavel. Imprudência apontada ontem pelo vereador Carlinhos Oliveira (PSC) durante discurso na tribuna. Além disso, a comunidade reivindica há mais de um ano um semáforo na Rua Altemar Dutra com Rua das Pombas e até agora nada. Esta semana, os moradores avisaram que vão fechar a rua se nada for feito. Carlinhos também alertou sobre a má qualidade da obra das calçadas, que causou alagamento de residências. “Cadê a empresa?”, questiona o vereador.

*Hoje, às 9h, na Câmara, o vereador Fernando Hallberg fará um encontro para debater a tarifa de energia elétrica.

* A Copel está sendo colocada contra a parede por vereadores de todo o Estado devido aos recentes reajustes.