Giro político do dia 19 de julho de 2019

Água municipal a partir de 2024

Uma ação defendida pelo vereador Alécio Espínola neste mandato é a discussão sobre a municipalização da água em Cascavel. Mesmo que o contrato com a Sanepar termine só em 2024, ele quer antecipar o debate. “Estou conhecendo cidades onde a água é municipalizada. Quando estiver próximo da revisão do contrato, teremos um estudo para pesar na balança se é ou não viável – se dá para negociar ou não. O que não podemos é deixar uma empresa seguir sem alguns critérios”.

Não sou oposição

Com uma atuação intensa na fiscalização e cobranças ao Poder Executivo, o vereador Sebastião Madril (PMB) demonstra uma grande proximidade com oposicionistas declarados – basta verificar projetos, requerimentos e indicações. No entanto, o parlamentar deu um chega-pra-lá no líder de Governo, Romulo Quintino (PSL), que em determinados momentos inclui Madril no grupo contrário à administração municipal. Madril deixa claro que tem uma atuação independente e quando for citado em plenário não quer ser chamado de oposicionista.

Lançou a pedra

Aos poucos os interesses políticos para as futuras eleições vão aparecendo. Embora não seja para este pleito sua candidatura a prefeito, Quintino foi “alertado” por Madril que “até teria o apoio dele em uma eleição a prefeito”, mas que precisa mudar esse discurso de oposição.

Sem problemas

A conversa “vazada” entre vereadores e o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) demonstra que não há preocupação alguma com os pareceres das comissões permanentes da Câmara de Vereadores – o conhecido “tratoraço” passa por cima de tudo, conforme os interesses do Executivo municipal.

Pagar pra ver

O vereador Fernando Hallberg desafiou Romulo Quintino, líder de Governo, a chamá-lo para ir até a fila do Programa de Refinanciamento Fiscal para verificar quem são os devedores do Município. Quintino garantiu o convite e está pagando pra ver se Hallberg vai comparecer.

Defesa do Consumidor

Após receber inúmeras denúncias, a Comissão de Defesa do Consumidor está fiscalizando o serviço de abastecimento de dinheiro nos caixas 24 horas instalados na cidade. O maior problema está em equipamentos em supermercados dos Bairros Floresta e Clarito. A comissão já localizou a empresa responsável pelos caixas, com sede em Barueri (SP), e encaminhou ofício solicitando providências. O vereador Celso Dal Molin (PL) afirma que, “se não houverem respostas e atitudes concretas por parte da empresa, outras providências serão tomadas pela comissão”.

De frente

O vereador Josué de Souza aproximou o encontro entre moradores do Bairro Alto Alegre com o prefeito Paranhos. Ontem eles discutiram a decisão de proibir o estacionamento das 7h às 21h na Rua Casemiro de Abru. Um estudo será elaborado para avaliar o alargamento da via, que faz binário com a Cuiabá.