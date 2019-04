Giro político do dia 19 de abril de 2019

Residência Médica nas UBSs

Por meio de convênios com instituições de ensino superior, a Secretaria de Saúde pretende fornecer vagas para Residência Médica nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Bolsas serão pagas no valor de R$ 3.330,43 até R$ 3.520 – por 60 horas semanais aos residentes e plantão de 24 horas no máximo – no período de 24 meses, sem direito a 13º e férias. Estão inclusos no programa acadêmicos de Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina, Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Fonoaudiologia, Veterinária, Medicina e Nutrição. Os servidores públicos orientadores terão direito a R$ 1,5 mil por residente. O impacto previsto no orçamento é de R$ 1,8 milhão já neste ano. A implantação depende de aprovação da Câmara.

CPI do IML?

O presidente da Câmara, Alécio Espínola, esteve ontem no Instituto Médico Legal para verificar as condições da estrutura. Entregou um ofício para o chefe do IML de Cascavel, Joari Carvalho, pedindo informações sobre o funcionamento do órgão. O problema seria a demora nas perícias e na liberação dos corpos para as famílias. Se precisar, uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) será sugerida.

Canudos proibidos

Após diversas cidades brasileiras terem proibido o uso de canudos de plástico no comércio, Cascavel resolveu entrar na onda. A proposta de lei que entrará em votação na Câmara prevê advertência, prazo de 15 dias para regularização e multa de 28 UFMs no caso de a irregularidade ser novamente constatada. Caso seja aprovada e sancionada, os comerciantes terão seis meses para se adequar.

Água no MP

O vereador Romulo Quintino (PSL) aguarda um posicionamento da Promotoria Pública de Defesa do Consumidor sobre denúncia de quebra de contrato cometida pela Sanepar ao elevar o custo da água e do tratamento do esgoto em Cascavel e reduzir os metros cúbicos da tarifa mínima de 10 para 5. Medida foi adotada em 2015 e agora, diante de novo reajuste que supera os 12%, os parlamentares esperam uma resposta.

Municipalização

Atrasos em investimentos em redes de esgoto, possível contaminação da água e aumento da tarifa mínima. Cascavel está fazendo agora o que já chegou a ser sugerido em 2004 antes da renovação dos contratos com a Sanepar: vereadores sugerem a municipalização do serviço na cidade. A bandeira agora é levantada por Alécio Espínola. Já o vereador Romulo Quintino sugere outra opção: contratar outra empresa.