Giro político do dia 18 de junho de 2019

Paranhos: 80% de aprovação

O líder do Governo na Câmara, Romulo Quintino (PSC), revelou ontem que levantamentos nos bairros demonstram um índice de 80% de aprovação ao Governo Paranhos. Ao criticar os oposicionistas, o vereador declarou que eles “batem, batem, batem e [o prefeito Leonaldo] Paranhos continua bem avaliado”. Para ele, os vereadores têm buscado os holofotes para degradar a imagem da gestão, deixando de reconhecer os avanços. “Só não vê quem não quer enxergar. Não tem o que fazer. O projeto de vocês foi derrotado na urna, não têm mais o que fazer. Isso continua aqui dentro do plenário, de maneira clara e evidente”.

Um show de ironias

Mais uma vez, situação e oposição à gestão de Leonaldo Paranhos (PSC) transformaram o plenário em ringue. Teve até aplausos ontem após vitória da oposição diante do pedido de adiamento de votação do projeto dos quiosques. Agora, o procurador jurídico Luciano Braga Côrtes será chamado para uma reunião com os vereadores. Algo já reivindicado na semana passada.

Ambulâncias

Depois de tantas críticas em relação à Taxa de Proteção a Desastres – considerada inconstitucional, mas mantida pelos vereadores -, hoje, às 9h, no Paço Municipal de Cascavel, serão entregues duas ambulâncias ao Corpo de Bombeiros, no valor total de R$ 448 mil. O fim da taxa chegou a ser debatida ano passado, mas a maioria dos parlamentares achou justo que os cascavelenses continuem a pagar mais essa conta – pois o Estado não teria condições de custear os serviços na cidade. A promessa é de que neste ano a taxa inconstitucional seja revista.

Palanque

O secretário de Meio Ambiente, Wagner Yonegura, anuncia hoje uma novidade que agrada pequenos empresários de Cascavel, que antes precisavam pagar por laudos para licenças ambientais em atividades sem riscos à natureza. A ação é meramente política, pois já obteve aprovação na Câmara de Vereadores e entrou em vigor imediatamente após a sanção. Ela exclui uma burocracia que custava caro: mais de R$ 3 mil a cada empresário que precisava contratar um profissional para emitir o laudo.

Irregularidade?

Nos grupos de política no WhatsApp circularam ontem denúncias de que assessores parlamentares estariam apenas batendo o cartão sem cumprir expediente. Diz o denunciante que um “assessor de vereador chega de moto na Câmara, estaciona em frente à Acic, entra, bate o ponto e vai embora”. Pelas câmeras é possível identificar o espertinho, basta o denunciante dar nome ao boi. A mesma situação já foi flagrada com uma ex-assessora do ex-vereador Damasceno Júnior.