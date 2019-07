Giro político do dia 18 de julho de 2019

Carlos Gomes em audiência

Deixada de lado nos projetos do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado), a Avenida Carlos Gomes é alvo de reclamação constante dos empresários e moradores da região sul de Cascavel. Apesar da importância econômica da via, os investimentos foram apenas para pequenos consertos nos últimos anos. Até o canteiro entre as pistas é motivo de queixas. Diante da situação, os vereadores Mauro Seibert (PP) e Romulo Quintino (PSL) já marcaram para 8 de agosto, às 19h, audiência pública, na Câmara, para dar voz à comunidade.

Sorria!

As sessões ordinárias da Câmara de Cascavel sempre estão repletas de câmeras dos veículos de comunicação. Mas uma em especial chamou a atenção no plenário nas últimas reuniões do Legislativo. O equipamento não se movimentava entre os discursos dos parlamentares e só era ligada em momentos específicos. O foco da câmera é o vereador Olavo Santos (PHS), que está com profissional dedicado a gravar todos os seus depoimentos nas sessões.

Nada de projetos

O vereador Valdecir Alcântara (PSL) disse que não é vereador de projetos, situação comprovada no sistema da Câmara: elaborou apenas três durante todo o mandato. Alcântara de destaca pelas cobranças de iluminação pública e adequações em vias. A declaração repercutiu nos bastidores como “sinceridade”.

Sonegação legal

Se por um lado o Refinanciamento Fiscal aprovado pela Câmara representa uma oportunidade de negociar as dívidas, por outro ele cria uma “legalização da sonegação”. O argumento é do vereador Fernando Hallberg, que vem sido muito criticado por ter votado contra a proposta por entender que as dívidas pecuniárias não deveriam entrar nesse pacote. “Isso é favorecer quem está cometendo crime tributário – praticou sonegação e foi descoberto pelo trabalho dos fiscais. Quem sonega deve ser cobrado na Justiça”.

Cartel sob suspeita

Os Vigilantes da Gestão Pública – ONG (Organização Não Governamental) com sede em Curitiba – notificou ontem o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), cobrando providências a respeito de um possível cartel formado por empresas nos processos licitatórios para locação de brinquedos para a Prefeitura de Cascavel.

The Intercept na Câmara

O vereador Paulo Porto (PCdoB) apresentou proposta de votos de louvor ao jornalista Gleen Greenwald, que apontou indícios de parcialidade do Judiciário ligado à Operação Lava Jato. No requerimento, o vereador justifica lembrando que o fundador e editor do The Intercept vem agindo com “coragem e competência no trabalho de jornalismo investigativo que escancarou o modus operandi parcial e político de parcela do Judiciário e do Ministério Público brasileiros”.