Giro político do dia 18 de abril de 2019

Eleição acirrada Unioeste

As articulações para organização dos grupos para disputar a Reitoria da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) estão a pleno vapor. O processo eleitoral ocorre de setembro a outubro. Entre as chapas concorrentes aparecem o atual reitor, Paulo Sérgio Wolff (Cascá), e Wilson Zonin. Eles seriam os favoritos a configurarem o cenário eleitoral e já disputaram o cargo na eleição passada – com graves denúncias e provocações. Cascá está no segundo mandato, que se encerra neste ano. A eleição envolve mais de 13 mil pessoas em todas as unidades da instituição pública de ensino.

Danos morais

O homem de 26 anos agredido por guardas municipais em dezembro do ano passado em Cascavel permanece com o processo em andamento. Após a demissão dos três servidores públicos envolvidos no caso, a vítima requereu uma indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil. O parecer depende da avaliação do juiz. As alegações de que o homem teria desacatado os guardas foram arquivadas.

Legislativo brilhante

Parece difícil para a Câmara de Cascavel ficar nos trilhos – é atropelada por escândalo atrás de escândalo. Ontem, após flagrante de transporte de pedras preciosas pelo chefe de gabinete Marcus Cesar Pereira da Silva – do vereador Misael Júnior (PSC) -, os moradores da zona oeste lembraram da “porta na cara” que levaram quando foram oferecer convite para jantar para pagar as despesas que tiveram com a UPS (Unidade Paraná Seguro).

Fim do PDI

Dentre as últimas obras incorporadas pelo PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) está a recuperação da pavimentação de vias no entorno da Avenida Tancredo Neves – usadas para contornos e acessos. O edital para contratação de empresa para o serviço foi lançado hoje. As propostas de todo o País poderão ser feitas até as 14h de 24 de maio.

Cadê as obras?

Veio empréstimo do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) de US$ 28,750 milhões e agora está prestes a iniciar o Avançar Cidades, com R$ 35 milhões, e nada para a zona sul. O desabafo é do vereador Mauro Seibert (PP), que aponta dois problemas graves no trânsito da região: a Avenida Carlos Gomes e a Rua Rio da Paz. As vias estreitas causam congestionamentos e dificultam a passagem de caminhões.

Luz pra poucos

O apagão nas vias públicas deve ter alguma “luz”. Na liderança de Governo, Romulo Quintino (PSL) está levantando dados sobre o valor arrecadado pelo Município. O parlamentar enviou pedido de informações ao secretário de Serviços e Obras Públicas, Adelino Ribeiro, sobre os investimentos. Um dos problemas é a qualidade das lâmpadas – algumas duram apenas um mês. Quintino disse que vai cobrar “lâmpadas de qualidade”.