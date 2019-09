Giro político do dia 17 de setembro de 2019

Força, Alsir Pelissaro

Amigos e familiares pedem orações pela recuperação de Alsir Pelissaro, presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), que está internado na UTI do Hospital do Câncer, em Cascavel. Pelissaro teve complicações após uma cirurgia no intestino realizada quinta-feira e uma infecção atingiu seu pulmão. Ele foi induzido ao coma, mas está reagindo bem. Pelissaro está ao lado do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) desde antes da campanha à prefeitura e assumiu um dos setores mais complexos do Município.

Natal para Todos

As dificuldades financeiras não afetarão as atividades natalinas desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Já foram adquiridos mil pacotes de balas mastigáveis no valor de R$ 4,5 mil. Nesta quinta-feira tem a licitação do show pirotécnico, no valor de R$ 38.135, para abertura do Natal para Todos. Já no dia 20 haverá licitação para contratar a equipe de profissionais para Casa do Papai Noel, no valor de R$ 42,7 mil: para o Papai Noel serão R$ 32.270,67 e R$ R$ 10.453,33 para equipe de monitores. A exigência é que permaneçam caracterizados de 24 de novembro a 24 de dezembro e que atendam com “simpatia e ter habilidade para atuar com crianças e adultos”.

Bons resultados

Embora tenha reduzido o ritmo de novos acordos, o Refis está engordando o caixa do Paço Municipal. Já foram negociados R$ 27 milhões em dívidas atrasadas e R$ 6 milhões já pagos. O restante foi parcelado.

Cobranças

O governador Ratinho Junior (PSD) vem recebendo muitas cobranças dos vereadores de Cascavel. Agora, o pedido é por providências em relação à Avenida Piquiri, ou PR-180, trecho pertencente ao Estado.

Apac em debate

Tratado como polêmica e controversa, a construção da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) terá hoje votada proposta de nova audiência. Ano passado, o tema já foi esclarecido pelo parlamento, no entanto, os vereadores Roberto Parra (MDB), Sidnei Mazutti (PSL), Carlinhos Oliveira (PSC) e Valdecir Alcântara (PSL) querem novo ato público.

OAB ao lado

O presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção Cascavel, Jurandir Parzianello, vem aproximando o envolvimento da entidade com o poder público, sobretudo com a Prefeitura de Cascavel. Jurandir destacou que Paranhos tem feito um “governo de diálogo”.

Arquivado

O vereador Carlinhos Oliveira (PSC) teve arquivada a proposta de isentar IPTU de contribuintes cascavelenses com câncer maligno ou em tratamento. O direito social seria estendido também a cônjuges e/ou filhos, pai, mãe e parentes até o terceiro grau. Porém, o Paço apresentou posicionamento contrário devido ao impacto da renúncia fiscal – 15 vereadores votaram a favor do veto encaminhado pelo Executivo municipal.