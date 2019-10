Giro político do dia 15 de outubro de 2019

Orçamento alto

Para o vereador Sidnei Mazzuti (PSL), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Cascavel, a administração municipal está certa em elevar a estimativa orçamentária. Ano que vem o Município estima receita de R$ 1,5 bilhão. Ontem a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) foi esplanada em plenário. “Está correta a posição de elencar em sua previsão orçamentária tudo o que tem possibilidade de recebimento”, defende Mazzuti.

Contingenciamento

Como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, no próximo orçamento já consta na Secretaria de Finanças o contingenciamento de verbas para ocorrências imprevistas. Haverá R$ 1,5 milhão contingenciado – o que corresponde a 0,1% da receita corrente líquida: dinheiro usado no caso da queda de arrecadação, danos ambientais e outras situações de emergência.

Tratoraço

O embate foi grande entre defensores do governo municipal e oposicionistas durante a sessão de ontem. A proposta que partiu do Executivo para permitir que organizações do terceiro setor não precisem da necessidade de declaração de utilidade pública para firmarem parcerias com a administração deu o que falar. O projeto protocolado dia 18 de setembro na Casa de Leis. Paulo Porto (PCdoB) queria mais tempo para analisar o assunto e pediu adiamento: rejeitado! Não satisfeito, pediu vista: rejeitado!

Câmara fraca

O discurso dos oposicionistas era de que a Câmara está se sabotando. Porto criticou o Regimento Interno – ele foi o único que não assinou as novas normas do Legislativo -, pois o texto não permite o pedido de vista automático. “Isso é comum em todas as câmaras do Brasil, exceto em Cascavel. Temos um Regimento autoritário”.

Em defesa

Embora não aceite ser escalado oficialmente no time da base, Olavo Santos (PHS) mais uma vez vem surpreende pelo apoio total ao prefeito Leonaldo Paranhos (PSC). Ele até criticou a posição dos colegas, com quem dias atrás comungava da mesma posição. “Não estou entendendo quem quer travar esse projeto. Isso é politicagem no parlamento”, acusou.

Ordem do Paço?

Após declaração do líder de Governo, Rômulo Quintino (PSL), de que tal adiamento puniria as entidades, o vereador Fernando Hallberg (PDT) não mediu as palavras: “Sejam ao menos sinceros. Se teve pedido do Executivo para ‘atropelar’ [a oposição], que sejam francos. Fica mais fácil”.

Virou estacionamento

A Comissão de Trânsito solicitou fiscalização na Travessa Padre Champagnat, região central de Cascavel. Os parlamentares receberam fotos que mostram muitos carros estacionados no calçadão, impedindo o tráfego de pedestres. No local só é permitida a circulação de veículos de carga e descarga e de socorro.