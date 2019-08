Giro Político do dia 14 de agosto de 2019

Interesses no fim da Cettrans

Foi intenso o bate-boca na Câmara ontem. Diante da posição favorável de Rafael Brugneroto (PSB) à extinção da Cettrans, o vereador Sebastião Madril (PMB) rebateu alegando que há interesses particulares do colega. Madril disse que Brugnerotto está no cargo devido ao pedido de afastamento de Gugu Bueno (PR), cujo pai, Reinaldo Bueno, está no quadro de funcionários da Cettrans – o salário de R$ 6 mil -, nomeado em abril para ajudar no processo de extinção: “Não sou pau mandado e não sou filho de pai assustado”, retrucou Brugnerotto.

Política?

Possível liquidante que será nomeado para a tramitação da extinção da Cettrans, o economista Vander Piaia foi lembrado por Madril. Na avaliação dele, tudo não passa de um jogo político – o salário será de R$ 10 mil. “Piaia é presidente estadual do PTB. Vai ficar até 15 anos para liquidar a Cettrans e vai apoiar o prefeito atual. Não adianta se iludir. Não estão pensando no bem da população, mas em fortalecer os aliados para a próxima campanha”, atacou.

Resultado

O trabalho da Comissão Permanente de Defesa ao Direito do Consumidor vem dando resultados e ganhando notoriedade devido ao empenho do vereador Celso Dal Molin. Em recente cobrança, a empresa responsável por caixas eletrônicos de supermercados foi notificada e respondeu aos parlamentares sobre a falta de dinheiro nos equipamentos entre os dias 6 a 12 de cada mês. Alegaram que o problema está corrigido.

Telefonia na mira

Os famosos orelhões deverão ser instalados em pontos estratégicos definidos pela Comissão de Direito de Defesa do Consumidor: no Procon e nos terminais de ônibus de Cascavel. As ligações locais e os interurbanos a fixos serão gratuitos. Em recente reunião, a diretora da empresa Oi, Kátia Garbin, informou que em breve será instalado sistema 4G nos Distritos São João e Rio do Salto. Por lei, a empresa deve manter 267 orelhões na cidade.

Combustível

Definida a nova empresa responsável pelo gerenciamento e pelo controle de fornecimento de combustíveis, em redes de postos credenciados, por meio de cartões magnéticos para os órgãos da administração pública municipal: a Neo Consultoria e Administração de Benefícios. Em 12 meses, ela vai administrar R$ 7,7 milhões.

Novos uniformes

A Secretaria de Educação pretende comprar mais kits escolares de uniformes para os alunos da rede municipal. Foram reservados R$ 5,746 milhões para o certame marcado para o dia 26, às 9h. A vencedora terá que disponibilizar as peças por um período de 12 meses.