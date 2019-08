Giro político do dia 09 de agosto de 2019

Chamem os vampiros

A estrutura às margens da BR-277 do Atacado Liderança, que chegou a ser cogitada a abrigar o novo Centro de Convenções de Cascavel, será colocada novamente a leilão. Ofertada em duas praças de janeiro a março com lances mínimos de R$ 28 milhões, a megaloja será disponibilizada pelo mesmo valor em primeira praça, no dia 12 de setembro, às 15h30, e por R$ 24,168 milhões, em segunda praça, dia 3 de outubro. A avaliação do imóvel era de R$ 44,6 milhões, as dívidas da empresa eram de R$ 50 milhões em impostos e R$ 19 milhões a credores. O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) chamou de “vampiros” empresários que atrapalharam o processo de aquisição por parte do Executivo municipal.

Nada de parecer

Para desconforto do Executivo municipal, ao que tudo indica não será exarado hoje o parecer da Comissão de Segurança e Trânsito para que a tramitação do projeto de extinção da Cettrans siga para votação em plenário. Fernando Hallberg (PDT), Pedro Sampaio (PSDB) e Sebastião Madril (PMB) querem esclarecer mais dúvidas a respeito do tema que levará à criação da autarquia Transitar em Cascavel. Para eles, é uma precaução para apresentar argumentos suficientes contra o pedido do Paço.

Na gaveta?

Apesar do esforço dos vereadores Paulo Porto (PCdoB) e Celso Dal Molin (PL) durante nove meses na discussão com técnicos e elaboração da legislação municipal que define políticas públicas para conservação e proteção das águas, as propostas pararam no Executivo. Os parlamentares cobraram que o prefeito inicie a implantação das medidas imediatamente. Dal Molin bem que comemorou a blindagem do Rio Cascavel, mas a Secretaria de Meio Ambiente disse que não levou em consideração o texto do Legislativo.

Debaixo da água

Uma medida exigida para barreiras de contenção em risco mostrará a situação real do Lago Municipal de Cascavel. É o que informa Celso Dal Molin, defensor do meio ambiente, embora o presidente da Comissão Permanente seja outro, Misael Júnior (PSDC), que pouco se manifesta sobre o assunto. Dal Molin aguarda a retirada de placas de metal do vertedouro, que, segundo ele, aumentaram o nível da água escondendo o assoreamento que tomou conta do Lago.

Mobilização

Candidatos fortes para compor a disputa das vagas do Legislativo: essa é a meta do empresário Renato Silva, presidente do PRB de Cascavel, que hoje, às 19h, na Câmara, reúne os republicanos. Confirmada a presença do presidente do PRB estadual, Valdemar Bernardo Jorge, e do deputado federal Aroldo Martins.

Na mão dos conselheiros

Os membros do Conselho Municipal de Saúde decidirão se aprovam ou não o PAI (Programa de Internamento Imediato), que será oficialmente apresentado na segunda-feira, às 13h30, no auditório do Paço, pelo secretário de Saúde, Thiago Stefanello. A medida terá de ser debatida para que o grupo seja convencido que a proposta é adequada.