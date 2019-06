Giro político do dia 07 de junho de 2019

Cascavel busca novo consórcio

Caso consiga a aprovação da Câmara, Cascavel passará a ser o maior município do Cidepar (Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Paraná), fundado há seis anos e com sede em Astorga. O projeto tramita nas comissões permanentes – Obras, Redação e Justiça. A proposta é utilizar serviços de pavimentação de vias urbanas, apoiar estruturas municipais de manutenção de pavimentação rural, controle de qualidade e manutenção de máquinas e veículos, apoiar a gestão em programas de arborização, desde a captação até o plantio, redes de drenagem pluvial, iluminação pública, limpeza de vias e destinação de resíduos, sinalização de vias, conservação de mobiliário e melhorias na gestão pública.

Possibilidades

O consórcio pode firmar convênios, contratos, parcerias – realizar licitações e firmar acordos com administrações diretas e indiretas. Com isso, ocorre uma redução da burocracia para executar obras e também cobre uma defasagem de servidores públicos – não há pessoal suficiente para manutenção dos serviços ao município do porte de Cascavel. A adesão vai beneficiar principalmente a área rural. Por enquanto, o custo de adesão é de apenas R$ 400, mas a proposta encaminhada ao Legislativo municipal permite abertura de crédito especial para outras despesas. Outras pequenas cidades integram o grupo: Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Nova Esperança, Astorga, Centenário do Sul, Paranacity, Santa Fé e Prado Ferreira.

Professores

O sindicato dos professores deve convocar assembleia para a próxima quarta-feira para discutir o que fazer diante da ausência de proposta do Município em relação ao reajuste dos salários pela inflação (5,05%), ao reajuste do piso nacional (4,17%) e à defasagem do piso nos últimos anos (3,75%).

Novo Cascavel

O Partido Novo acaba de formalizar que terá candidaturas próprias para prefeito e vereador em ao menos quatro cidades do Paraná: Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá. A decisão final sobre as cidades de disputa para a próxima eleição municipal será tomada pelo Partido ainda este mês.

Finalmente

Prontos há mais de um ano, finalmente os quiosques estão prestes a serem usados em Cascavel. Na próxima segunda-feira a Câmara de Vereadores analisa o projeto do Executivo municipal que pede autorização para a concessão de direito de uso, a título oneroso, mediante licitação para a exploração de quiosques comerciais, no canteiro central da Avenida Brasil e na Rua Paraná, ao lado do Paço das Artes. O novo projeto amplia os tipos de comércios que podem ser explorados nos locais.