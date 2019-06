Giro político do dia 06 de junho de 2019

Reforma administrativa

Aproveitando o projeto de extinção da Cettrans, a administração municipal decidiu fazer uma limpa em cargos do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) e da FMC (Fundação Municipal de Cultura e Esporte). Do IPC, deixarão de existir os cargos de diretor de controle e ordenamento territorial (salário R$ 8.571), gerente de cadastro multifinalitário, gerente de planta genérica e gerente de licenciamento (R$ 6.329). Da FMC: gerente de planejamento, gestão e finanças, gerente de políticas de esporte e lazer, gerente de políticas de cultura (salário de R$ 6.329) e diretor de políticas de esporte (R$ 8.571).

Saem nove, entram 12

Com a aprovação da Transitar, ficam extintos automaticamente determinados cargos: secretária executiva, assessor de comunicação, assessor de relações comunitárias (cada um recebe R$ 3.164,97), assessor de projetos da presidência (R$ 6.329), assessor jurídico do gabinete, diretor financeiro, diretor de engenharia, diretor de administração aeroportuária, diretor de educação (R$ 8.571). Para a autarquia serão criados 12 cargos: presidente (R$ 15.891), assessor, diretor administrativo, diretor jurídico, diretor de transporte, diretor de trânsito, diretor de administração aeroportuária – o salário será de R$ 8.717 a cada cargo. Cada diretoria contará ainda com um gerente de divisão, que receberá R$ 6.437 por mês.

Tiago de Amorin

Depois de 18 anos do assassinato que chocou o Estado, agora a Câmara decidiu que o ex-deputado, ex-vereador e radialista Tiago de Amorin Novaes deve nomear algum prédio público. Ele foi morto a tiros em frente ao prédio onde morava, na Minas Gerais, aos 33 anos, dia 18 de dezembro de 2001. A iniciativa é de Alécio Espínola, Josué de Souza e Roberto Parra. “Infelizmente, até o presente momento Tiago não teve seu nome reconhecido por esta Casa em um próprio público municipal”, considera o projeto, que depende de votação.

Histórico

Apesar do prazo estabelecido em contrato, a expectativa é que as obras do Aeroporto Municipal – no terminal de passageiros – fiquem prontas antes. Pelo acompanhamento em tempo real da prefeitura, a empreiteira está com o cronograma acima do previsto – bem ao contrário do que geralmente acontece. Em dezembro tudo deve ficar pronto e em janeiro as novas operações estarão a todo vapor, estima o prefeito.