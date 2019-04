Giro político do dia 03 de abril de 2019

Paranhos na articulação

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) tem dado seus pitacos na composição do governo estadual. Ontem, ao comentar o convite de Alcineu Gruber para assumir a coordenadoria regional do governo, Paranhos atribuiu a ele um perfil difícil: a falta de interesse em usar o cargo como trampolim político. “É um cargo estratégico. O cargo não pode ser contaminado por interesses pessoais, como alguém que pretende ser candidato a deputado, que foi candidato… tem que ter isenção, pois vai atuar com prefeitos, deputados de maneira transparente”, disse Paranhos, ao confirmar compromisso que firmou com Ratinho Júnior.

Irritação no Paço

Como tudo na prefeitura é motivo para solenidade, o saguão quase vazio ontem para o lançamento da reforma da Escola Luis Carlos Ruaro, licitada por R$ 632 mil, deixou Paranhos visivelmente irritado. Poucos secretários estavam presentes: Renato Segalla, Cletírio Feistler, Alcineu Gruber e Márcia Baldini. A desorganização estaria nos convites feitos às pressas, sem tempo suficiente para mobilizar apoiadores e interessados.

Tem que comemorar

Diante o anúncio da obra, o prefeito deu uma leve alfinetada em seu antecessor: “É motivo para comemorar essa obra. Estamos fazendo várias entregas e lançando obras, tornando uma rotina. Isso não era normal anos atrás”, argumentou.

Luto na Câmara

Durante a sessão de ontem, o vereador Celso Dal Molin (PR) recebeu a notícia do falecimento da mãe, Giacomina Fantinel Dal Molin, 85 anos, que estava internada no Hospital do Coração. A sessão foi suspensa por cinco minutos para que os demais colegas pudessem confortar Dal Molin. Os parlamentares abriram mão dos pronunciamentos. Giacomina foi pastora, fundou a 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Cascavel e foi professora, ela deu aulas, inclusive, para o vereador Jorge Bocasanta, em Itapejara D’Oeste.

PDI em análise

Os membros do Concidade (Conselho Municipal da Cidade) estarão reunidos hoje, às 8h15, no terceiro piso da prefeitura para analisar as mudanças feitas pela Cettrans em relação às obras do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado). As explicações serão apresentadas pelo presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro.

Bases para bombeiros

Para acelerar os atendimentos urgentes de acidentes e outras ocorrências, o vereador Rafael Brugnerotto sugere a construção de postos bases para brigadistas e bombeiros voluntários. Sugere que sejam implantadas estruturas em Sede Alvorada, Espigão Azul, São João, São Salvador, Juvinópolis e Diamante. Não sabe quando nem como nem quanto isso custaria.