Giro político do dia 02 de agosto de 2019

Tributos pagos no cartão

A Secretaria de Finanças de Cascavel está fazendo um chamamento publico para celebração de Termo de Cooperação que proporciona aos contribuintes alternativas de quitação de tributos municipais por cartões de débitos e crédito, sem restrição de bandeiras, para pagamento de impostos, taxas e contribuições municipais. As instituições interessadas devem retirar o edital no Portal do Cidadão no endereço eletrônico https://cascavel.atende.net.

Homenagens

Para finalizar o período de recesso parlamentar, a Câmara de Cascavel realiza hoje o que mais gosta: homenagem. Em ato marcado para as 9h, a Câmara recebe a delegação paradesportiva de Cascavel e a reconhece pela participação nos Jogos Paradeportivos do Paraná. A proposta aprovada em plenário foi do vereador Romulo Quintino, líder do Governo. Na segunda-feira, os parlamentares retomam as votações em plenário, claro, com mais homenagens.

Em andamento

O vereador Jaime Vasatta (Podemos) esteve reunido com o diretor de Esportes de Cascavel, Daniel Scalco, para dar continuidade ao Projeto da Praça Mirante em benefício dos moradores dos Loteamentos Lupattini, Mirante, Piovesan e Santa Fé. A ideia é usar uma área pública para a instalação da praça com quadra poliesportiva, academia para terceira idade e playground.

Planejando a pavimentação

O vereador Roberto Parra (MDB) protocolou uma indicação que pede ao secretário de Agricultura de Cascavel, Nei Haveroth, que fixe meta anual para a pavimentação asfáltica das estradas rurais por meio de um projeto de lei do Executivo determinando quilometragem mínima e valor mínimo de investimento. Segundo o vereador, a fixação de meta daria aos moradores do interior uma garantia de atendimento anual dessa demanda.

Contas polêmicas

Rendeu discussão nos grupos políticos ontem a notícia de que o TCE apresentou ressalvas às contas da Prefeitura de Cascavel referente a 2018. E, em tempo recorde (algo inédito), o portal da prefeitura divulgou resposta, reforçando que as contas não foram rejeitadas e explicando tintim por tintim os apontamentos que, no geral, tratam-se apenas de desacertos técnicos.

Dois pesos…

Nos grupos de WhatsApp ninguém estava interessado no que o TCE disse ou o que a prefeitura deixou de fazer. A discussão era mais à frente: se a Câmara de Vereadores já reprovou duas prestações do ex-prefeito Edgar Bueno “aprovadas com ressalvas” pelo TCE, o que faria agora com situação semelhante do atual chefe do Executivo? De toda sorte, falta um tantão até que o relatório final seja concluído e outro tanto até chegar à Câmara.