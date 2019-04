Giro Político dia 17 de abril de 2019

Vereadores no IML

Devido à demora na liberação de corpos no IML (Instituto Médico Legal), o presidente da Câmara, Alécio Espínola (PSC), entregará hoje, às 9h30, um ofício com pedidos de informações aos responsáveis pela estrutura em Cascavel. Em levantamento inicial, Espínola constatou que há cinco médicos no IML – mais um será chamado pelo Estado. No fim de semana, demorou 13 horas para a liberação do corpo de um jovem que teve parada cardíaca. “São médicos concursados, com bons salários. Não queremos que famílias fiquem lá sofrendo. Imaginem uma mãe, com o filho morto no IML, e médicos concursados pagos pelo Estado se dão ao luxo de aparecerem na hora que bem entendem: isso é um absurdo se isso estiver acontecendo”. Alécio garante que, se necessário, abrirá uma CPI.

Moção negada

Derrotada ontem a proposta de Espínola de aprovar uma moção contra projeto em avaliação no Congresso Nacional que propõe retirar 25% dos recursos do Sistema S. Embora já tivesse posto em votação, o presidente abriu exceção para que Nadir Lovera opinasse. Ela apresentou voto contrário, comungado por Olavo Santos, com a justificativa de que menos de 15% dos cursos são ofertados gratuitamente e que a arrecadação do grupo supera R$ 43 bilhões. Em votação nominal, 13 votaram contra a moção.

Nomeações

Seja qual for a estratégia adotada pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) em relação às nomeações e às exonerações, não tem agradado. Luciano Biagi foi retirado do cargo de diretor de Cultura e nomeado em seu lugar Alexandre Guerino, o “Suco”, cotado até dias atrás para ser o coordenador do oeste da Casa Civil do Estado. “Que o prefeito deixe dessa brincadeira de nomeação e exoneração”, disse na sessão Pedro Sampaio. Hoje, inclusive, consta mais uma nomeação: o guarda patrimonial Vilmar Vacari passa exercer função na Ouvidoria.

Costura no Regimento

Mudanças estão previstas no novo Regimento Interno e serão sugeridas pelo vereador Fernando Hallberg. Ele propõe que as emendas sejam votadas antes do projeto – hoje o trâmite é inverso, e, com isso, quando discorda de alguns pontos do texto do projeto, o parlamentar vota “às cegas”, correndo o risco de as alterações serem rejeitadas.

Dívida do ISS

Devido à emenda dos vereadores Misael Júnior, Roberto Parra e Sidnei Mazzuti, os empresários com dívidas terão ainda mais tempo para negociar o ISS (Imposto Sobre Serviços) e com descontos de até 90%. Agora terão dez dias e não apenas cinco para quitar. Além disso, se optarem pagar uma entrada de 50%, com desconto de 20% nas multas e juros, poderão parcelar

Prefeito cede

O prefeito Leonaldo Paranhos assinou no fim da tarde de ontem (16) portaria cedendo o servidor José Peixoto da Silva Neto, a partir desta quarta-feira (17), ao Comsamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde). A portaria será publicada no Diário Oficial de quinta-feira (18). A expectativa é de que sua nomeação coloque fim à queda de braço.