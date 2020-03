Giro político: Coalizão, alinhando pensamentos e PDT nas eleições

Abandono da majoritária

Depois que o PSL (partido do deputado estadual Delegado Fernando Martins) anunciou apoio ao engenheiro agrônomo Antônio Carlos Favaro (Progressista), sua pré-candidatura ganhou também o reforço do PDT. A sigla tomou a decisão em reunião executiva do partido que não vai mais lançar o vereador Deybson Bitencourt como pré candidato a prefeito, como já havia anunciado.

Coalizão

A definição não fez com que o partido abandonasse a campanha majoritária, anunciando o apoio a pré-candidato Fávaro. Segundo Bitencourt, a ideia nasceu em função da necessidade de unir os partidos de oposição ao atual governo municipal, com objetivo de apresentar uma candidatura viável e com musculatura política suficiente para a disputa das eleições. “Para termos uma candidatura competitiva, que possa apresentar um projeto alternativo viável e que tenha força para poder disputar uma eleição a nível municipal, deve estar composta por uma grande coalização”, afirmou Bitencourt.

Alinhando pensamentos

Bitencourt lembra que a convergência de pensamento foi determinante para a decisão do apoio. “Há uma convergência programática muito grande em torno das necessidades do município, especialmente na geração de emprego e desenvolvimento econômico. Saúde e Educação são bandeiras prioritárias de Fávaro. Vamos trabalhar unidos na elaboração do plano de governo”, pontuou. Fávaro já anunciou que a decisão do PDT é um reforço importante para o projeto, tanto em propostas, quanto no processo de formação de novas lideranças.

Composição

Com o anúncio do PSL e do PDT outros partidos podem confirmar apoio ao Progressistas que continua dialogando com as lideranças políticas. Pelo menos mais sete partidos políticos, Podemos, DEM, PTC, PR, Cidadania, Solidariedade e MDB também deverão convergir para a formação da aliança que ainda deverá passar pelas convenções a partir de julho. Fávaro pretende alinhar o Progressistas do município com ao menos outras 15 siglas, fato concretizado na campanha de 2016.

PDT nas eleições

Além de apoiar a pré-candidatura de Fávaro e disponilizar a sigla para compor a vice na aliança, o PDT também definiu que terá chapa completa para disputar as eleições na Câmara de Vereadores. “Com a mudança das leis eleitorais, todo o processo de composição partidária para a disputa na proporcional, também mudou. Por isso, a sigla vem se organizando para manter ou aumentar a representatividade na Casa”. É importante lembrar a história do PDT em Umuarama, entre 1997 e 2004 e entre 2009 e 2016 os ex prefeitos Fernando Scanavaca e Moacir Silva (respectivamente) eram integrantes do partido quando foram eleitos.