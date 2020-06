Giovana Marinoski inicia sua preparação para o SKB

Com pelo menos três treinos por semana, a kartista paranaense Giovana Krupp Marinoski, da equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática, inicia sua preparação para a prova do SKB (Super Kart Brasil), prevista para 2 de agosto, no Kartódromo Raceland Internacional, situado em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A prova será comemorativa aos dez anos de criação do campeonato.

A expectativa de Giovana é de que a prova seja confirmada e, assim, ela possa fazer sua primeira corrida do ano. Desde que as competições foram suspensas em função da pandemia do coronavírus, Giovana tem só treinado. Primeiro treinos físicos, em casa, e depois treinos na pista. “Estamos treinando pelo menos três vezes por semana. Já andamos no traçado normal e invertido do Raceland. Estamos evoluindo muito e esperamos fazer um bom papel no SKB, que tudo indica será a primeira competição oficial de kart na região Sul. Simulamos várias opções de acerto do equipamento e os resultados são satisfatórios”, destaca Giovana.

Orlei Silva

Orlei Silva, presidente do Automóvel Clube de Cascavel, está fora de combate e ficará por mais alguns dias. Os exames que fez na quarta-feira deram positivo para a covid-19.

Transcatarina

As atividades do Transcatarina aos poucos retornam à normalidade; com data marcada para 27 a 31 de outubro, o evento terá largada e chegada em Fraiburgo, passando por Treze Tílias e Caçador. Os diretores técnicos de cada categoria voltaram às trilhas para darem continuidade aos levantamentos dos roteiros que, em virtude da pandemia da covid-19 foram interrompidos.