Giovana Marinoski faz preparação física

Com as competições paralisadas e reclusa em casa em função da pandemia de coronavírus, Giovana Krupp Marinoski procura se manter em forma fazendo exercício físicos por videochamada com seu preparador físico. Despontando como uma das promessas do kartismo paranaense, a piloto de São José dos Pinhais aguarda o fim das restrições sanitárias para retornar aos treinos no Kartódromo Raceland Internacional, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo Giovana, no momento não há outra coisa a fazer a não ser cuidar da preparação física. “Estou fazendo exercícios em casa, acompanhada pelo meu preparador através de videochamadas. Além da parte aeróbica, temos feitos exercícios de fortalecimento de braços e pescoço. Estou ansiosa pelo retorno dos treinos em pista. Quero estar bem preparada para a primeira prova do ano, que espero que seja logo”, completa Giovana, que defende a equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática.

Giovana irá disputar a Copa Super Paraná no Kartódromo Raceland, em Pinhais, no Paraná; Copa SPR, no Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina; e pretende disputar também o Campeonato Brasileiro de Kart, previsto para julho, no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo.

DTM

Mais uma categoria adia o início da temporada em função da pandemia de coronavírus. A abertura da temporada do DTM Alemão, que estava marcada para os dias 24 e 25 de abril, em Zolder, na Bélgica, foi adiada. A expectativa é de que a prova seja realizada em julho.

Assembleia

A Assembleia da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), marcada para 14 de abril, foi adiada e sem data prevista em função do coronavírus. Nessa assembleia, o presidente Waldner “Dadai” Bernardo faria a prestação de contas do exercício de 2019.

Fórmula 1

Diante da possibilidade de mais algum GP adiado ou cancelado, os organizadores da Fórmula 1 já trabalham com a ideia de a temporada deste ano ter apenas 15 dos 22 GPs previstos e que termine em dezembro.

Boa reação

Os pilotos reagiram bem e enalteceram o cancelamento das etapas da Fórmula Indy prevista para até o fim de abril. É unanime entre eles de que, neste momento, o mais importante é a saúde.