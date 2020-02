Ginetta G55 estará nas Mil Milhas do Brasil

Mais um carro campeão estará no grid de largada da Mil Milhas do Brasil, com largada prevista para a meia-noite do próximo sábado no Autódromo de Interlagos. O trio formado por Esio Vichiese, Renan Guerra e Stuart Turvey estará a bordo do Ginetta G55, modelo que conquistou o título do Endurance Brasil na categoria GT4.

Apesar do nome italiano, a Ginetta é uma fabricante britânica de carros esporte e de corrida. O modelo G55 GT4 sai de fábrica com motor V6. “É um carro feito para provas longas e mostrou sua competitividade no ano passado com o título do Renan na categoria GT4”, afirma Esio Vichiese. “Para as Mil Milhas, faremos pequenos ajustes que deixarão o carro mais parecido com a configuração normal, pois a prova equivale a quase quatro corridas do Endurance Brasil”.

O trio de pilotos do Ginetta participa assiduamente do Endurance Brasil. Antes de pilotar a Ginetta, Renan Guerra correu com protótipos durante muitos anos, tanto em provas curtas quanto de longa duração. Esio Vichiese tem em seu currículo, além do endurance, temporadas no kart e na Porsche Cup. Stuart Turvey, por sua vez, corre no Endurance Brasil com um protótipo.

As Mil Milhas do Brasil 2020 terão transmissão ao vivo da largada e da chegada da prova pela Fox Sports e geração de imagens da MasterCatve. Pela internet, a High Speed do produtor Pedro Rodrigo de Souza estará transmitindo os treinos e os flashes da corrida para a página do Facebook das Mil Milhas do Brasil e do Portal High Speed. A partir de sexta-feira a High Speed disponibilizará o EMBED com suas transmissões ao vivo para portais e sites.