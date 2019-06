GINÁSTICA RÍTMICA: Equipes de Cascavel e Toledo disputam o Brasileiro de GR

Rio de Janeiro – Modalidade esportiva que destaca o oeste paranaense no País, a ginástica rítmica de Cascavel e Toledo terá nova oportunidade para se apresentar nacionalmente neste fim de semana, no Campeonato Brasileiro e na seletiva para o Sul-Americano da modalidade, no Rio de Janeiro.

Cascavel vai participar apenas na categoria infantil, com as atletas Júlia Lara, Rafael Stumpf, Ana Clara Pereira e Luana Monteiro. Também na disputa, as equipes infantil e adulta de ginástica rítmica de Toledo encaram a competição como a mais importante do ano. O grande objetivo das equipes de Cascavel e Toledo é conseguir vagas para as disputas do Campeonato Sul-Americano Infantil.

Nas ultimas semanas os treinos foram concentrados na correção das principais falhas apontadas durante o Campeonato Paranaense. “Trabalhamos bastante com as atletas das duas equipes, visando corrigir falhas. Agora é torcer para que elas estejam equilibradas, tanto física como emocionalmente, e façam o melhor em quadra”, observou a técnica toledana Solange Martins Paludo.

Na categoria adulta a equipe de Toledo reúne atletas que fazem parte da seleção brasileira, com experiência em competições internacionais. O infantil também é bastante expressivo e conta todo o ano com um grande número de atletas.

O palco do torneio será na Arena Carioca 3, que compõe o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Nada mais apropriado para a modalidade, pois foi neste mesmo local que a seleção brasileira de Conjunto conquistou o 9º lugar geral nas Olimpíada Rio 2016.