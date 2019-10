Ginástica masculina alcança meta e garante vaga para as Olimpíadas

Rio de Janeiro – O objetivo foi alcançado. A seleção brasileira masculina de ginástica artística atingiu a principal meta estabelecida para esta temporada e classificou-se para a Olimpíada de Tóquio 2020. A confirmação veio ontem (7), ao final da disputa do qualificatório da prova de equipes. Após a ótima prova de recuperação no domingo (6), o Brasil finalizou a competição na 10ª posição, justamente o que precisava para carimbar o passaporte para os Jogos do ano que vem.

Eram nove as vagas olímpicas em disputa neste Mundial. Como Rússia, China e Japão, já classificados pelo Mundial de 2018, ocuparam as três primeiras colocações no qualificatório em Stuttgart, as vagas acabaram sendo distribuídas até o 12º lugar, posição final do Brasil, com um total de 247,236 pontos.

Mesmo fora da final por equipes, a seleção masculina festejou ainda três vagas em finais individuais. Caio Souza avançou com a 20ª melhor nota (22ª na classificação nominal) do individual geral. Além dele, Arthur Zanetti avançou com a segunda melhor nota nas argolas e Arthur Nory com a quarta melhor na barra fixa.

Com as três finais obtidas também por Flávia Saraiva no feminino (individual geral, trave e solo), o Brasil soma um total de seis finais individuais. É o maior número de finais individuais brasileiras em mundiais pré-olímpicos na história. A primeira destas finais será amanhã (9), por equipes masculina, a partir das 8h45 (Brasília).