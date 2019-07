Ginastas se encontram em mais uma Copa Oeste

Toledo – Será realizada nesta sexta-feira (26), no ginásio de esportes do Sesi em Toledo, a segunda etapa da 14ª Copa Oeste de Ginástica Rítmica, que vai reunir as equipes da casa, de Cascavel e de Marechal Cândido Rondon. Nesta edição, além das disputas de ginástica rítmica, estão previstas duas participações especiais: a equipe da seleção nacional da Venezuela e a equipe de ginástica acrobática de Toledo.

A equipe da Venezuela está há 20 dias em Toledo fazendo sua preparação final para os Jogos Pan-Americanos do Peru. Através de um intercâmbio com a GR de Toledo, a equipe da Venezuela trouxe o conjunto e uma atleta individual para a preparação final, antes do Pan. Na Copa Oeste, serão mostradas as séries que irão disputar na competição.