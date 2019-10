Ginastas de Cascavel e Toledo embarcam para o Sul-Americano

Cascavel – Competição “bônus” para quem se destacou no Campeonato Brasileiro, que serviu de seletiva para a formação das equipes do Brasil, o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica começa hoje (22) e seguirá até a próxima segunda-feira (28) em Lima, no Peru. Cidades que se destacam na modalidade no Paraná, Cascavel e Toledo terão representantes na seleção brasileira na competição.

Formado pelas atletas Alana Carolayne da Silva, Isabelle Novelli da Silva, Fernanda Lenz Heinemann, Maria Eduarda Alexandre e Gabriela Maria Lima da Silva, o conjunto toledano da categoria infantil embarcou ontem para o país vizinho. A professora delas, Solange Martins Paludo, viajou como treinadora da equipe de conjunto brasileira.

A ginasta Isabelle Novelli também integrará a seleção individual do Brasil, com a curitibana Isadora Carnielli de Oliveira e a capixaba Emanuelle Felberk Rocha.

Já pela categoria pré-infantil a representatividade da região ficará a cargo da ginasta cascavelense Sthefany Beatriz Popoaztki. Ela embarca hoje (22) para Lima, acompanhada da professora Margarete Oliveira. Sthefany representará o Brasil nos aparelhos mãos livres, corda e arco.