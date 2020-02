Gaúcho e Carioca definem as semifinais

Porto Alegre – Os campeonatos Carioca e Gaúcho terão rodada decisiva neste fim de semana, com jogos que definirão os duelos das semifinais da primeira metade desses estaduais.

No Rio Grande Sul, as quatro equipes que duelarão pelo troféu do primeiro turno já estão definidas: Internacional e Ypiranga pelo Grupo A e Caxias e Grêmio pelo Grupo B, restando definir os confrontos, no cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA). Se as quatro empatarem, dará Grenal logo na próxima fase da competição.

No Rio de Janeiro, o principal duelo na última rodada da Taça Guanabara é entre Boavista e Volta Redonda, improváveis líderes dos grupos A e B, respectivamente. O jogo será às 18h deste sábado e ambos precisam vencer para não correr o risco de ficar de fora da semi.

Aliás, nenhuma equipe iniciará a rodada no Carioca com vaga assegurada na semifinal. A única certeza é que o Vasco não tem chances de disputar o primeiro troféu da competição. É certo também que Flamengo e Fluminense só dependem de si para avançar. O Fla receberá o também postulante a uma vaga na semi Madureira, enquanto o Flu fará clássico com o Botafogo, que igualmente almeja um lugar na próxima fase.