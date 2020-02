Gauchão: Caxias e Grêmio decidem 1º turno

Caxias do Sul – Com bom futebol, Caxias e Grêmio chegam como as duas melhores equipes neste momento do campeonato. Eles já se enfrentaram na primeira fase da competição, e, na ocasião, o time do interior saiu vencedor pelo placar de 2×0. A partida será realizada às 16h30 deste sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. A meta do tricolor gaúcho é conquistar o primeiro turno para planejar melhor sua participação na Libertadores.

O Grêmio relacionou Pedro Geromel para o jogo contra o Caxias. O zagueiro voltou aos treinos normais após lesão, mas não deve começar a partida. A tendência é que a equipe seja mantida com três jogadores de marcação no meio-campo, a exemplo da semifinal.

Renato Gaúcho deve alimentar o mistério sobre a escalação do Grêmio até a hora do jogo, mas a provável equipe deve ter: Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda (Pedro Geromel), David Braz e Cortez (Caio Henrique); Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva (Thiago Neves); Éverton, Alisson e Diego Souza.

A provável escalação do Caxias tem: Marcelo Pitol; Ivan, Tiago Sales, Laércio e Bruno Ré; Juliano, Carlos Alberto e Diogo Oliveira; Juninho Potiguar, Vinicius Baiano e Gilmar.

Por ter melhor pontuação nas fases anteriores, o Caxias decide o primeiro turno do Estadual em casa, em jogo único. Em caso de empate, a decisão do campeão será nos pênaltis. O vencedor garante vaga automática para a finalíssima do Gauchão 2020.

Recorde de Grenais

Se tudo sair como planejado para Grêmio e Internacional, os torcedores terão uma “overdose” de clássicos em 2020. Só no Gauchão, podem ser cinco Grenais, fora as outras competições do ano.

No returno do Gauchão tem outro já garantido e, se ambas equipes se classificarem, novo confronto pode acontecer na decisão do returno.

Por fim, se cada uma das equipes vencer um turno, serão mais dois Grenais para decidir o Grande campeão do Campeonato Gaúcho 2020.

Já na Libertadores, se o Internacional avançar à fase de grupos, pelo menos dois Grenais estão garantidos. Caso as equipes se classifiquem na fase de grupos, poderão ter outros dois na fase mata-mata. Ou seja, podem ser quatro clássicos só na competição continental.

No Brasileirão são mais dois confrontos e, na Copa do Brasil, podem acontecer mais dois. Ou seja, Grêmio e Internacional podem se enfrentar 13 vezes nesta temporada, um recorde de Grenais.