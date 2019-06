Gasto com combustível dobrará ano que vem

A Prefeitura de Cascavel estima dobrar o gasto com combustíveis para atender a frota das secretarias. Em vigor até setembro, o atual processo licitatório tinha valor máximo estipulado pouco mais de R$ 4 milhões e agora a estimativa é contratar nova empresa para gerir R$ 7.911.624,48 em combustível gastos ao longo de um ano.

A vencedora do certame deverá manter uma rede de postos credenciados e disponibilizar cartões magnéticos para os órgãos da administração municipal, no mesmo modelo implantado ano passado pela atual gestão.

O montante ficou assim dividido para licitação prevista para o dia 19, às 9h: gasolina comum R$ 2.151.332,10, etanol R$ 200.343,60, óleo combustível diesel S500 R$ 1.738.037,10; e, óleo combustível diesel S10 R$ 3.795.889,20. A taxa de administração à empresa será de R$ 2.168,54 ao mês, totalizando R$ 26.022,48 no ano.

Hoje a frota da prefeitura tem 735 veículos (carros, caminhões e maquinários). A empresa responsável pelo sistema é de São Paulo e possui 24 postos credenciados, fornecendo cartões magnéticos a cada um dos veículos. No sistema, fica computado o desempenho de cada carro: quilometragem e gasto com combustível. A prefeitura defende que o modelo combate o desperdício. As atualizações diárias de abastecimento demonstram como está o aproveitamento de cada veículo.

Com o contrato atual, a Secretaria de Planejamento e Gestão estima uma economia de R$ 100 mil com combustível, mesmo com o aumento de 130 veículos na frota, devido ao modelo com cartão magnético, que aponta quando os carros apresentam qualquer falha mecânica, com base no consumo exagerado.

Sem o sistema, o gasto em 2017 com combustível era parecido com o atual: o total foi de R$ 3,8 milhões, com 1,3 milhão de quilômetros rodados pelos 650 veículos. Em 2016 foram 1,4 milhão de quilômetros rodados, com gasto de R$ 4,2 milhões.

Gasto aumentou

Devido ao aumento da frota, o gasto com combustível teve aumento na comparação dos três últimos meses de 2017 com os três últimos meses de 2018, quando houve a implantação do cartão. Foram consumidos 412,9 mil litros de combustíveis de outubro a dezembro de 2018 (R$ 1,4 milhão), contra 359,6 mil litros, R$ 1 milhão, nos últimos três meses de 2017.

O setor de frota considera que a implantação do controle de abastecimento com cartão tem um custo de 2,06% em desconto, conforme valor médio do litro de combustível. Dentre os benefícios estão: previsão de custos, relatório automatizado, fornecedor por menor preço, controle da média/consumo e segurança.

Reportagem: Josimar Bagatoli