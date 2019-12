Gaeco cumpre mandados de busca na casa do prefeito e prefeitura de Bela Vista da Caroba

O Ministério Público do Paraná, por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpre nesta terça-feira (17), sete mandados de busca e apreensão em Bela Vista da Caroba e Francisco Beltrão, no Sudoeste do estado. As investigações tratam de ilegalidades em licitações, contratações e pagamentos na prefeitura de Bela Vista da Caroba, envolvendo empresas dos segmentos de combustíveis, pneus e materiais de construção.

Em Bela Vista da Caroba, são alvo das ordens judiciais – expedidas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná – a Prefeitura, as residências do prefeito Dilso Storch (PSDB), do chefe de gabinete do Município e do secretário municipal de Finanças e uma empresa de materiais de construção. Em Francisco Beltrão, são dois mandados, dirigidos a uma empresa do ramo de pneus e à casa do sócio da empresa. Algumas das empresas investigadas são vinculadas a parentes de servidores públicos. O Gaeco busca documentos, pen drives, computadores e celulares.