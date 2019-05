FUTSAL SUB-20 | Semifinais da Copa Mundo serão definidas hoje

A Copa Mundo do Futsal Sub-20 definirá nesta quinta-feira as partidas semifinais da competição que está sendo disputada desde terça-feira no Ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu. A programação de hoje será aberta às 15h, com Cerro Porteño x Peñarol. Em seguida, às 16h30, será a vez de Boca Juniors e Carlos Barbosa (foto) medirem forças, enquanto o Foz Cataratas enfrentará o River Plate às 18h e Barcelona x Corinthians fechará a última rodada da fase classificatória às 19h30. Amanhã, as semifinais serão às 16h30 e às 18h. A final será sábado (25), às 19h15, com transmissão pela SporTV. O ingresso para o público acompanhar os jogos é a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.