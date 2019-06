Futsal Série Ouro: Confiante, Marechal Futsal enfrenta Marreco nesta terça

Mal. Rondon – Confiança, uma palavra simples para escrever, mas difícil de ser colocada em prática, principalmente em uma equipe como o Marechal Futsal, que disputa jogos intensos e passa por pressões psicológicas constantemente. Em um dos novos testes para a equipe e a torcida, o time rondonense recebe o Marreco nesta terça-feira, às 19h, no Ginásio Ney Braga, pela 12ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal.

A confiança tem sido um dos pontos fortes do Marechal nas últimas partidas. Depois de passar por reestruturação e jejum de vitórias, o time rondonense melhorou seu desempenho e vem de bons resultados – três vitórias seguidas -, o que fez seu posicionamento nas tabelas de classificação do Estadual e da Liga Nacional melhorar.

Nesta noite, a disputa é para elevar também o moral. Depois de vencer o Campo Mourão duas vezes (por Série Ouro e Liga) – a Intelli/SP – e tirado os 100% de aproveitamento do Cascavel com um empate, o Marechal tem novo concorrente direto no Estado pela frente. O Marreco é o terceiro colocado na classificação do Paranaense com 21 pontos, dois a mais que o time rondonense, sexto colocado com 21.

Por isso, quem estiver com a confiança em alta para tentar jogadas que certamente farão a diferença levará vantagem. Os visitantes buscarão por pontos para se aproximar da liderança, enquanto os donos da casa, empurrados por sua torcida, tentarão ultrapassar o adversário na classificação e se recolocar na briga pela liderança do Estadual.