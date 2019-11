FUTSAL | Pato e Magnus iniciam disputa do título da LNF 2019

Em 2018, o Pato Futsal se tornou o primeiro time paranaense campeão da Liga Nacional de Futsal. Agora, luta pelo bicampeonato. A final da atual edição da LNF começa neste domingo (1º), às 11h, no Dolivar Lavarda, em Pato Branco, diante do Magnus. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV. O Pato também conta com uma das torcidas mais apaixonadas do futsal brasileiro, e diante dela tenta largar em vantagem para decidir o título no próximo domingo (8), em Sorocaba (SP). Até aqui, o Pato soma 12 vitórias, 6 empates e 6 derrotas na LNF, tendo passado por Atlântico, Carlos Barbosa e Jaraguá nos playoffs. Já o Magnus tem 15 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, tendo eliminado Marechal, Campo Mourão e Joinville nos playoffs. Na 1ª fase, Pato e Magnus empataram por 2 a 2, no Paraná.