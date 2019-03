Futsal: Matelândia estreia em casa e inicia série contra times da LNF

Cascavel – Equipe sensação do último Estadual, ao eliminar o Marechal nas quartas de final e chegar à inédita semifinal, o Matelândia Futsal estreia nesta noite como mandante na Série Ouro do Campeonato Paranaense 2019. O desafio, às 20h30, contra o Campo Mourão, no Ginásio Olivio Constantino Biazus, marca também o início de uma série contra representantes do Estado na LNF (Liga Nacional de Futsal).

Comandado pelo técnico Cristiano Cidrão de Oliveira, o time oestino vem de derrota em Umuarama, por 4 a 1. Já a equipe mouraõense vem de goleada fora de casa sobre o São José dos Pinhais, por 6 a 2.

Em busca da reabilitação, Cidrão não poderá contar com o goleiro Ilbério nem com o ala Caio Ruiz. O primeiro sofreu um corte na mão durante o jogo do fim de semana e precisou de sutura. Já o outro foi expulso e terá de cumprir suspensão. Os dois deverão estar de volta na 3ª rodada, quando o Matelândia visitará o Marreco, outro time da Liga, no dia 9 de abril, em Francisco Beltrão.

Rodada completa

A 2ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal terá sequência amanhã, com outros seis jogos: Cascavel x Umuarama (20h), São José dos Pinhais x Marreco (20h), Toledo x Pato (20h30), Ampére x Marechal (20h30), Palmas x Foz Cataratas (20h30) e São Lucas x Marreco (20h30).