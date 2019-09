FUTSAL | Foz e Marreco fazem duelo direto pela Série Ouro

A Série Ouro do Paranaense de Futsal terá um jogo único nesta terça-feira (3), dia no qual Foz Cataratas e Marreco fazem um confronto direto, às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti, válido pela 18ª rodada.

O time iguaçuense vem de um empate sem gols fora de casa com o Cascavel, o que lhe fez chegar à marca de sete partidas de invencibilidade no Estadual. Além disso, o atual campeão ainda não sabe o que é ser derrotado dentro de casa nesta edição da competição. Com 41 pontos, o Foz ocupa a sexta posição. Já o Marreco é o quinto, com 43.

Caso o time de Francisco Beltrão vença fora de casa, subirá duas posições, deixando Marechal e Cascavel para trás na classificação e assumindo o terceiro lugar.