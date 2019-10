FUTSAL | Definidos duelos das quartas de final da LFP

Dois confrontos realizados na noite de terça-feira (22) definiram as quartas de final da LFP (Liga Futsal Paraná): Medianeira 1×7 Marechal (foto) e Pato 3×4 Campo Mourão. Os vencedores avançaram de fase. Com isso, o Marechal enfrentará o Toledo, o Campo Mourão decidirá vaga com o Chopinzinho, Foz Cataratas e Marreco duelarão por um lugar na semi e o Cascavel medirá forças com o Dois Vizinhos. As datas dos jogos de ida das quartas de final ainda serão definidas, mas uma delas está certa. Será dia 29, próxima terça-feira, quando o Cascavel receberá o Dois Vizinhos em Santa Tereza do Oeste, no Ginásio Elvira Menin.