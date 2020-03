Futsal: Cascavel Futsal x Palmas abrirá a Série Ouro neste sábado na Neva

Cascavel – A temporada oficial do salonismo estadual está de volta a partir de amanhã (14), com o início da Série Ouro do Campeonato Paranaense. E a partida de abertura da competição será no reformado Ginásio da Neva, com Cascavel x Palmas, às 19h30.

Será a primeira oportunidade de o torcedor conhecer o elenco que vestirá a camisa tricolor em 2020. Para esta temporada, são sete remanescentes e 11 novidades em relação a 2019.

Seguem no grupo de atletas o goleiro Thiago, os alas Claudinho, Pedala e Humberto, o fixo Carlão e os pivôs Jorginho e Roni. Já o técnico Cassiano Klein segue à frente da comissão técnica, agora com Gilmarzinho como auxiliar. O preparador físico Raphael Martins, o supervisor Paulo Rocha e o atendente Mangaba também estão de volta à Neva, que ficou fechado cerca de seis para reformas e será reaberto oficialmente neste sábado.

Já os goleiros André Deko (Marechal) e Henrique (São João do Ivaí), o fixo Biel (Marechal) e os alas Alexandre Pintinho (Marreco), Zequinha (Marreco), Eduardo Jabá (Marechal), Alef (Jaguaribe-CE), Gustavinho (São José-SP), Gabriel Gurgel (Carlos Barbosa-RS), Mariano (Sercca-RS) e David (Siqueira Campos) atuarão pela primeira vez no Caldeirão com a camisa cascavelense.

Este ano, o Cascavel Futsal disputou sete jogos durante a pré-temporada, com vitórias sobre as equipes de Três Coroas, Assoeva/Venâncio Aires e Passo Fundo, todas no Rio Grande do Sul; sobre o Marreco, em amistoso em Boa Vista da Aparecida; e sobre Guarapuava e Prudentópolis, além de ter acumulado uma derrota para o Campo Mourão, em quadrangular amistoso realizado em Prudentópolis.

1ª rodada

A 1ª rodada do Paranaense de Futebol 2020 terá outros dois jogos amanhã: Pato x Siqueira Campos e Foz Cataratas x Ampére, ambos às 20h15. Atual bicampeão estadual, o time de Foz do Iguaçu atuará sem cobrança de ingressos neste fim de semana. A rodada inaugura da Série Ouro terá sequência quarta-feira (18) com Marechal x Chopinzinho (20h), Marreco x Toledo (20h30) e Dois Vizinhos x Umuarama (20h30) e será encerrada na quinta-feira (19), com Campo Mourão x São José dos Pinhais (19h30).