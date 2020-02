FUTEBOL | Toledo EC anuncia reforço para a zaga

De olho em repor algumas das vagas deixadas em aberto no elenco no início da semana, com a saída de quatro jogadores, e reforçar o setor defensivo na luta contra o rebaixamento no Paranaense, o Toledo anunciou, ontem (13), a contratação do zagueiro Evailton de Franca Rocha, o Vavá. O jogador estava disputando o Campeonato Gaúcho pelo São Luiz de Ijuí, mas é velho conhecido da torcida toledana. Ele já passou pelo Porco em 2015, ano em que fez parte do elenco que subiu o time para a primeira divisão do estadual. Após aquela vitoriosa campanha, Vavá jogou por Tupynambas-MG, Caxias-RS, Hercílio Luz-SC e por último, São Luiz. O zagueiro de 26 anos já treina com o elenco e aguarda apenas a liberação da documentação de transferência para ser opção para o técnico Zé Maria domingo (16), diante do Athletico, na Arena da Baixada.

