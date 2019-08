Futebol Suíço Feminino

Local do primeiro Território Cidadão do interior de Cascavel, o Distrito do Rio do Salto será palco neste domingo (18), a partir das 9h30, do 2º Torneio Feminino de Futebol Suíço, realizado pela Associação de Moradores da localidade e a Secretaria de Cultura e Esportes.

De acordo com a presidente da Associação, Franciele Fausto, no ano passado 11 equipes se inscreveram para a competição, e para esta edição já há 21 times inscritos, e são esperadas 24 equipes.

“Inicialmente, prevíamos que no máximo 15 equipes inscritas, mas o interesse em participar superou nossas expectativas. Virão equipes de Anahy, Medianeira, Toledo, Nova Prata do Iguaçu, Braziliana e de Cascavel, incluindo a sede do município e os distritos. Não, imaginávamos que o nosso torneio pudesse crescer tanto”, explica Franciele.

A grande procura animou os organizadores. “Estamos felizes, porque no início queríamos apenas realizar um torneio para as mulheres, já que muitas aqui jogam futebol e não havia nenhum evento da modalidade para nós. E agora o torneio cresce e o envolvimento da região também”, continua a presidente da associação de moradores.

Além das disputas, que não impõem limite de idade para as participantes, haverá premiação coletiva e individual e um almoço de confraternização no Distrito.