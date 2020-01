Futebol sub-23: Brasil e Uruguai fazem duelo pela liderança no Pré-Olímpico

Rio de Janeiro – Vitoriosos na rodada de abertura do Pré-Olímpico de Futebol na Colômbia, no fim de semana, Brasil e Uruguai voltam a campo pela competição nesta quarta-feira (22), às 22h30 (de Brasília), para definir a liderança do Grupo B.

Os brasileiros vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Peru e os uruguaios de triunfo também por 1 a 0 sobre o Paraguai. A 2ª rodada da chave será encerrada apenas no sábado (25), com o duelo entre os paraguaios e a Bolívia, que estreará na competição.

Para o compromisso desta noite, o técnico André Jardine deverá ter o reforço do atacante Matheus Cunha na seleção brasileira. O jogador do São Paulo, artilheiro do time campeão da Copinha 2019, ficou de fora da estreia por fortes dores de cabeça, mas já voltou a treinar normalmente e deverá ser titular nesta noite. Ele é o artilheiro da equipe durante a preparação para o Pré-Olímpico, com nove gols em 11 jogos.

Pelo regulamento da competição, os dois primeiros colocados de cada um dos grupos avançarão para o quadrangular final, que definirá duas seleções classificadas a Tóquio 2020. No Grupo B estão Chile, Argentina, Venezuela, Colômbia e Equador.