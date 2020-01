FUTEBOL | Seleção de Jardine pronta para o Pré-Olímpico

A seleção brasileira sub-23 de futebol, comandada por André Jardine, acerta os detalhes finais para o Pré-Olímpico, na Colômbia. A delegação desembarcou quarta-feira (15) em Armênia, uma das sedes da competição, sem o meia-atacante Reinier, de 17 anos e que chegou apenas ontem depois de ser liberado para realizar os trâmites finais pela transferência ao Real Madrid. O ainda jogador do Flamengo completará 18 anos domingo (19), dia da estreia do Brasil na competição, às 22h30 (de Brasília), contra o Peru. A confirmação da transferência para o Real Madrid deve ser feita até o fim de janeiro, após o aniversário de Reinier e antes do fim da janela de inverno no futebol europeu, que se encerra no dia 2 de fevereiro.

