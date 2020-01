Futebol paranaense: Toledo intensifica treinos no Estádio 14 de Dezembro

Toledo – Às vésperas de receber o Cianorte pela primeira rodada do Paranaense de Futebol 2020, o Toledo intensifica nesta semana as atividades no Estádio 14 de Dezembro, onde receberá o Leão do Vale no domingo (19), às 16h, pela abertura do Estadual.

Desde segunda-feira (13) os comandados do técnico Paulo Baier têm programação no local. Foi assim também nessa terça (14) e será nesta quarta, bem como amanhã, sexta e sábado, vésperas da estreia na temporada. A programação prevê treinos táticos a partir das 16h (horário do jogo) em todos esses dias.

No domingo, os torcedores terão a primeira oportunidade de ver em ação em uma partida oficial a equipe toledana que terá um ano de calendário cheio, com compromisso também pela Copa do Brasil e pela Série D do Brasileiro.

Para o reencontro do atual vice-campeão estadual com sua torcida, os ingressos serão vendidos na bilheteria do 14 de Dezembro a R$ 80 para as cadeiras cobertas e a R$ 40 para as arquibancadas, com meias-entradas a R$ 40 e R$ 20, respectivamente. Vale lembrar que quem adquiriu o Passaporte do TEC tem acesso a todos os jogos da equipe em 2020.

Casa do Porco recebe melhorias

Para receber o Toledo Esporte Clube e o torcedor toledano durante todo o ano de 2020, a Secretaria de Esportes e Lazer do município realiza melhorias no Estádio Municipal 14 de Dezembro, necessárias para atender às exigências da Federação Paranaense agora também da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), organizadora da Copa do Brasil e da Série B do Brasileiro.

Os trabalhos da administração pública local no estádio devem encerrar nesta quarta-feira (15). As melhorias vêm em um momento importante para o TEC e contam com intervenções de pintura em todo o estádio, reforma dos vestiários, troca dos azulejos, troca da grama sintética nos vestiários e construção da sala antidoping.

A sala antidoping, aliás, era uma exigência tanto da Federação Paranaense quanto da Confederação Brasileira para adequar o estádio às novas normas. As intervenções incluem também a aquisição dos novos bancos de reserva, que foram adquiridos por meio de licitação e serão entregues hoje.