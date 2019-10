Futebol Paranaense: De volta ao TEC, Paulo Baier iniciará trabalhos em dezembro

Toledo – Equipe que deu a primeira oportunidade ao então recém-aposentado dos gramados Paulo Baier, em 2018, o Toledo Esporte Clube (TEC) confirmou o retorno do treinador para a temporada 2020.

O presidente do Porco, Carlos Alberto Dulaba, também confirmou, ontem (2), as contratações dos membros da comissão técnica: Silmar Prestes (auxiliar), Zé Maria (diretor de futebol), Ernesto Andrade (preparador físico), Carlinhos Bernardes (preparador de goleiro) e John de Moraes (auxiliar de preparador físico).

Paulo Baier disse que está preparado para desafio de comandar o tricolor toledano em três competições na temporada 2020 e pretende montar um bom e competitivo plantel.

“Minha motivação é a mesma de 2018, mas com mentalidade diferente. É um privilégio muito grande voltar a trabalhar no Toledo e acredito que formataremos um time bom e competitivo, pois temos dois meses para contratar o plantel”, comentou Baier, que recentemente fez estágio com o técnico Fábio Carille no Parque São Jorge.

O presidente do TEC também se mostrou otimista com a volta do treinador. Segundo Dulaba, o objetivo é utilizar aproximadamente 12 jogadores da base para compor o elenco profissional, somando-se às contratações de jogadores experientes antes do dia 2 de dezembro, quando terá início a pré-temporada 2020.

Porco lança plano a R$ 19,90 para alcançar 3 mil sócios torcedores

A diretoria do Toledo EC, atual vice-campeão paranaense, apresentou na manhã de ontem (2) os novos planos de Passaportes de Ingressos. A meta inicial é alcançar 3 mil sócios para temporada 2020. Os valores dos planos, mensais, são R$ 19,90 para o setor de arquibancada e R$ 60 para o setor de cadeiras cobertas. A forma de pagamento será via cartões.

Do total da meta estipulada, a ideia é ter 800 cadeiras personalizadas com nomes dos torcedores e 2.200 lugares comercializados antecipadamente nas arquibancadas.

O torcedor que adquirir o Passaporte 2020 terá acesso livre em todos os jogos da equipe em casa pelo Campeonato Paranaense, pela Copa do Brasil e pela Série D do Campeonato Brasileiro, além do Paranaense de Futebol Feminino e nos campeonato de base. Os passaportes e mais informações podem ser adquiridos com Rose, pelo telefone (45), 99134 2424.