Futebol. Nada definido por aqui

A Secretaria de Estado da Saúde liberou esta semana, na segunda-feira (25), a volta dos treinamentos físicos presenciais aos clubes de futebol profissional do Paraná com calendário esportivo completo, desde que seguidos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus no Estado.

Enquadram-se nesse critério as oito equipes que estão nas quartas de final do Estadual, Coritiba, FC Cascavel, Athletico, Operário, Cianorte, Londrina, Rio Branco e Paraná Clube, além dos representantes do Estado na Série D do Brasileiro: Toledo, Nacional e também o FC Cascavel.

Delas, apenas Coritiba retornou às atividades, na segunda-feira mesmo, com treinos em grupo, mas sem contato entre os atletas e com trabalhos em diferentes horários, além da adoção do protocolo de segurança criado pelo clube.

Já o Operário anunciou ontem o retorno, em dia de testes de Covid-19, enquanto Athletico e Paraná Clube anunciaram que reiniciarão as atividades na próxima segunda (1º) e o Toledo avisou que pretende recomeçar os trabalhos no dia 20 de junho. As demais equipes ainda se organizam para a volta. O FC Cascavel estuda o retorno para este fim de semana.

A data escolhida pelo Porco, um sábado, é justamente a prevista pela Federação Paranaense de Futebol para o reinício do campeonato, com a rodada de ida das quartas de final, com os duelos: Paraná x Coritiba, Rio Branco x FC Cascavel, Londrina x Athletico e Cianorte x Operário. Ou seja, com jogos em Curitiba, Paranaguá, Londrina e Cianorte.

Maratona decisiva

Em um cenário no qual o campeonato retorne no dia 20 de junho, o campeão estadual de 2020 poderá ser definido em menos de um mês. Nesse caso, a rodada de volta das quartas de final seria realizada no meio de semana seguinte, dias 24 (quarta) e 25 (quinta), e as semifinais logo em seguida, com a rodada de ida nos dias 27 (sábado) e 28 (domingo) de junho e a de volta em 1º (quarta) e 2 (quinta) de julho. Já as finais teriam início

Futebol

A liberação da Secretaria de Estado da Saúde aos treinos é exclusiva às equipes profissionais registradas na Federação Paranaense de Futebol e com calendário esportivo completo para a temporada. Ela não vale para treinos coletivos nem para partidas oficiais ou amistosos e jogos-treino. No futsal, cada equipe tem buscado junto à administração municipal local o melhor entendimento para retomar as atividades. Com ginásio fechados na cidade, o Cascavel Futsal elaborou um plano de contingência e aguarda resposta da prefeitura, o que pode acontecer hoje (27), durante a reunião do Centro de Operações de Emergências.