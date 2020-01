Futebol Júnior: Coritiba e São Paulo duelam por vaga às quartas da Copinha

Curitiba – A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior definirá hoje as oito melhores equipes dentre as 127 que iniciaram a competição, com o encerramento das oitavas de final. O último classificado às quartas de final sairá do confronto entre Coritiba e São Paulo, marcado para as 21h30 desta quinta-feira (16).

As duas equipes estão em ascensão na competição. O Coxa, que havia emplacado duas vitórias (CSA e Portuguesa) nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, mas que avançou como vice-líder ao ser derrotado pelo São Bento, recuperou-se nos playoffs com vitórias sobre Ceará e o próprio São Bento.

O São Paulo, atual campeão, também teve campanha irregular no início da competição, mas embalou nas fases eliminatórias. O Tricolor estreou com empate com o Operário, depois venceu o Palmeira, mas avançou aos playoffs com novo empate, desta vez com o São Bento. A partir daí, só venceu: eliminou o Flamengo-SP e o Santa Cruz.

Nesta noite, quando entrarem em campo, Coritiba e São Paulo já saberão quem terão pela frente caso alcancem as quartas de final. O adversário sairá do duelo entre Avaí e Oeste, que também medem forças nesta quinta-feira, mas às 14h45.