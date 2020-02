Futebol: Gêmeas cascavelenses seguem rumos diferentes

Julia Maria Chimello e Milena Aparecida Chimello, atualmente com 15 anos, começaram a praticar futsal na Escola do Bairro 14 de novembro quando tinham apenas 10 anos. Juntas elas fizeram parte das equipes de base do Cascavel Futsal. A primeira experiência no campo aconteceu em 2018 quando foram convidadas para defender o Foz Cataratas no Campeonato Brasileiro de Desenvolvimento de Futebol da CBF e logo na se destacaram

De lá para cá nunca mais deixaram o futebol e só cresceram profissionalmente, culminando neste ano com convites para testes na Chapecoense e no Paraná Clube. Quis o destino que as gêmeas se separassem. Julia passou no teste da Chapecoense, onde disputou vaga com mais 51 meninas da mesma idade e somente 13 passaram. Milena também se destacou entre mais de 52 atletas e passou no teste no Paraná Clube.

E as duas estão de malas prontas. Julia se despede da família neste sábado (29) e segue para Chapecó, onde já começa os treinamentos na equipe que vai disputar, já em março, o Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar, em Balneário Camboriú.

“Era tudo o que eu queria. Eu quero me dedicar e dar o meu máximo para poder seguir em frente e chegar ao fim do ano melhor do que estou agora”, destacou Julia.

Milena começa também os treinamentos na equipe do Paraná Clube já a partir do dia 1º de março. Uma semana por mês ela irá à Capital para treinar. Nos outros dias ficará com a família em Cascavel para estudar. Tudo já está organizado para que não atrapalhe seus estudos.

“Cada uma vai para um lado, mas é por um bom motivo. Quem sabe um dia a gente se encontra na seleção brasileira. É isso que sonhamos e queremos”, disse.

Os pais, José e Marizete Chimello, dão total apoio às filhas, mesmo sabendo que vão morar distantes uns dos outros. “Está uma loucura. Ainda não caiu a ficha, estamos nos acostumando com a nova situação. Mas é o sonho delas e vamos fazer de tudo para ajudar a realizar”, disse D. Marizete.