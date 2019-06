Futebol feminino: Brasil estreia na Copa do Mundo em busca de afastar desconfiança

Rio de Janeiro – O Brasil estreia na Copa do Mundo feminina de futebol neste domingo contra a Jamaica, às 10h30 (de Brasília), no estádio dos Alpes, na cidade de Grenoble, na França. A partida, válida pela 1ª rodada do Grupo C, terá transmissão em rede aberta pela TV Globo, além do SporTV para rede fechada.

A seleção brasileira, comandada por Vadão, busca seu primeiro título na competição, depois do vice-campeonato em 2007 e do terceiro lugar em 1999. Além disso, busca confirmar que as nove derrotas nos últimos dez amistosos foram para “errar quando se podia errar”, tudo pela melhor preparação ao Mundial.

Ainda assim, o Brasil chega para a competição como a única dentre as 24 equipes participantes a não realizar nenhum teste durante o ciclo de preparação para a Copa pós-convocação. Aliás, a Canarinho não vence uma das principais equipes do esporte desde 2016 – na Olimpíada no Rio, sobre a Austrália, atual sexta colocada no ranking da Fifa.

Décimo no ranking de seleções femininas, o Brasil terá na estreia da Copa do Mundo a 53ª da lista da Fifa pela frente. Depois, enfrentará a sexta colocada Austrália, na quinta-feira (13), e a 15ª colocada Itália, no dia 18.

Para o jogo contra as jamaicanas, Marta, em recuperação de lesão muscular, deverá ser poupada. Além dela, a seleção brasileira tem outras duas jogadoras em fase de transição após se lesionarem: Erika, que teve entorse no tornozelo esquerdo, e Luana, com edema inflamatório na coxa esquerda.