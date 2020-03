FUTEBOL FEMININO | Brasil empate sem gols com a Holanda

No primeiro grande teste do invicto Brasil de Pia Sundhage, a seleção Canarinho ficou no empate sem gols com a atual campeã europeia e vice-campeã mundial Holanda, ontem (4), pela primeira rodada do Torneio Internacional da França, em Valenciennes. Com o resultado, as brasileiras dividem a segunda colocação do torneio com as holandesas, com um ponto cada. No outro jogo do quadrangular, a França derrotou o Canadá por 1 a 0 e lidera a competição com três pontos. A Canarinho voltará a campo no sábado (7), às 17h (de Brasília), para enfrentar a seleção francesa.

